مصر تستطيع بالصناعة” يطلق الجلسة الحوارية الثانية بمشاركة وزراء الهجرة والتجارة وقطاع...

تنطلق اليوم السبت، الجلسة الثانية من الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي يعد النسخة السادسة من سلسة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وتأتي هذه الدورة بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال، وبمشاركة نخبة من أبرز علمائنا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من رجال الصناعة في مصر.

تضم الجلسة لقاءات مباشرة بمشاركة السادة الوزراء وثلاثة من أبرز علماء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مجالات: استخدامات البلازما النووية في الغزل والنسيج وتطوير الصباغة وآليات النسيج، وغيرها.

أ.د.محمد برهام:

أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقا ونائب رئيس القسم حاليا، ورئيس القسم للتعينات الخاصة ومدير برنامج ماجستير الهندسة بكلية الهندسة بجامعة ولاية نورث كارولينا

يعمل بكلية الهندسة ويشارك في البحوث بكلية الغزل والنسيج

يتمتع الدكتور برهام بخبرة معرفية واسعة في استخدام تقنية بلازما الغلاف الجوي لتعزيز خصائص النسيج وإنتاج مضادات الميكروبات وطارد الحشرات وطارد البقع وتضمين الأدوية، وبالتالي إنتاج منسوجات متعددة الوظائف.

أ.د.أحمد الشافعي، خبير الكيمياء العضوية:

*رائد مجال كيمياء الأصباغ والصباغة والتجهيز

* أستاذ ورئيس برنامج كيمياء البوليميرات والأصباغ بكلية ويلسون للنسيج بجامعة ولاية شمال كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية

*حاصل علي درجة الدكتوراة في علوم الألياف والبوليمرات من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية

*حاصل علي درجة الدكتوراة في الكيمياء العضوية من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية

*له أكثر من ٢٤٤ بحثاً منشور في الدوريات العالمية ذات التأثير

أ.د. عبد الفتاح صيام:

*أستاذ متميز (مسمي استاذية تشارلز كانون للغزل والنسج) ورئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا والإدارة بكلية ويلسون للغزل والنسيج بجامعه نورث كارولينا الأمريكية، كما أشرف على ما يزيد عن ١٠٠ رسالة ماجيستير ودكتوراة في تطوير صناعة النسيج، وصاحب ١٨ براءة اختراع مشارك و٦ براءات اختراع مسجلة باسمه عالميا في هذا المجال.

*حاصل على درجه الدكتوراة في علوم الألياف والبوليمرات من كلية ويلسون للغزل والنسيج بجامعة نورث كارولينا الأمريكية.

*حاصل علي درجة الماجستير والبكالوريوس في هندسه الغزل والنسيج من كليه الهندسة جامعة الإسكندرية بمصر.