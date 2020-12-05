نيابة عن الرئيس.. مدبولي يشارك فى قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية فيديو كونفرانس، فى قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية، الثالثة عشرة، حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وتمثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة كبيرة للدول لتعزيز نموها، والحد من الفقر، وتوسيع الشمول الاقتصادي.. وإذا تم تنفيذ الاتفاقية التجارية بالكامل، فيمكن أن تعزز الدخل الإقليمي بنسبة 7% (450 مليار دولار) وتسرع نمو أجور النساء، وتسهم في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول عام 2035.
وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي، أن أول اتفاق تجاري في إطار منطقة تجارة حرة على مستوى إفريقيا سوف يعقد في الأول من يناير، حيث من المقرر استئناف المباحثات المعلقة عبر الإنترنت.
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