البابا تواضروس يعزي أسقف أبنوب والفتح في رحيل القمص أغاثون بسطوروس

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أغاثون القمص بسطوروس، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا الأب المبارك القمص أغاثون القمص بسطوروس كاهن كنيسة الشهيد مار بقطر بن رومانوس بقرية دير الجبراوي، التابعة لإيبارشية أبنوب والفتح، عن عمر تجاوز الـ ٧٢ سنة بعد خدمة كهنوتية دامت لـ ٤٤ سنة.

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لد القمص أغاثون بسطوروس في ٢٧ أغسطس ١٩٤٨ ، وسيم كاهنًا في ١٥ ديسمبر ١٩٧٦ ، ونال رتبة القمصية في ٨ نوفمبر ١٩٩٧، وصلى صلاة تجنيزه نيافة الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة وبعضٌ من شعب بلدته.

كانت الطائفة الإنجيلية في مصر قد أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر أنها تتابع عن كثب ما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة -بكل أجهزتها وقطاعاتها- لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد بلادنا، ومكافحة الموجة الثانية لانتشار الوباء.

وذكرت رئاسة الطائفة الإنجيلية في بيان لها أن المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، اجتمع برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإليكتروني، وقرروا استمرار العبادة بالكنائس بحضور ٢٥% من مساحة الكنيسة لكافة الاجتماعات والمناسبات.

وأضاف البيان أنه تم التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة، وأنه فيما يخص الجنازات، لا يزيد عدد الحضور عن ٢٥% من مساحة الكنيسة على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط ويلغى العزاء بجميع القاعات.

وتابع البيان أنه فيما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضور على ٢٥% من مساحة الكنيسة، وإلغاء أي تجمعات، على أن تتم المغادرة مباشرةً بعد مراسم الأفراح،مع تعليق جميع الزيارات الرعوية.

وأشار البيان إلى أن المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، سوف يجتمعون يوم السبت ١٩ ديسمبر الجارى لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع والاطلاع على كافة التقارير.