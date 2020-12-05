نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق كلي وجزئي بشارع الأهرام لمدة 5 سنوات لإنشاء المترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن محافظة الجيزة، انه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعه البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق نطاق محافظه الجيزة تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق فإن اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع سيقوم بإستلام مواقع اعمال محطات( ميدان الرماية - الاهرام ) للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الاولى للمشروع.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور بمحيط مناطق اعمال تلك المحطات من صباح يوم الاحد الموافق 6 / 12 /2020 و لمده خمس سنوات و هى على النحو التالي:-

اولا: محطة ميدان الرماية سيتم اجراء غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفة بعد استقطاع ما يقرب من 23 متر من نهر الطريق بطول 240م وترك عدد2 حارة مروريه.

مؤكدا انه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهى كالاتي يتم تحويل حركه المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يميناً اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقه حدائق الاهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية و طريق النصر .

وأشار محافظ الجيزة انه سيتم توسعة طريق النصر في المنطقة المحيطة بموقع الاعمال ليصبح خمس حارات مرورية.

كما اوضح محافظ الجيزة انه فيما يخص محطه الاهرام فانه سيتم إجراء غلق كلي للإتجاه الأيمن لشارع الاهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 متر بطول 404 متر وسيتم ترك عدد 3 حارات مروريه بالجانب الايسر من شارع الاهرام في المنطقة المواجهة لموقع الاعمال لحركه سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الاهرام.

أكد محافظ الجيزة انه تم تجهيز التحويلة المرورية وهى حركه المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير إتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير إتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الاهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الاعمال.

أضاف محافظ الجيزة ان الشركات المنفذه ستقوم بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنيه أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامه لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركه المرورية بمحيط مواقع الاعمال للتسهيل على المواطنين .