نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف خلال ندوة بالمنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط: الوطنية الحقيقية عطاء وانتماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط ندوة بعنوان: مقتضى الولاء والانتماء الوطني اليوم الجمعة بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أ.ح خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية،، والعميد أ.ح إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية، والعميد أ.ح شريف مساعد رئيس أركان المنطقة الجنوبية، ومحمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وشحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الطلاب، المستشار محمد أبو سيف رئيس نادي القضاة بأسيوط، والشيخ عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، ونيافة الأنبا لوكاس مطران كنسية الفتح، وعدد من قيادات المنطقة الجنوبية، والقيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة، وبمراعاة الإجراءات والضوابط الوقائية، وقيادات منطقة أسوان، والبحر الأحمر، وبرنيس عبر الفيديو كونفرس.وفي بداية كلمته قدم وزير الأوقاف الشكر والتقدير للقوات المسلحة الباسلة بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد العام الفريق أول محمد أحمد زكي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد حجازي ولكل ضباط القوات المسلحة على ما يقومون به من خدمة الوطن والسلام العالمي، كما وجه م الشكر لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، ولمحافظ أسيوط على هذه الندوة.

وأكد الوزير أن الوطنية الحقيقية ليست شعارات تردد وإنما هي عطاء حقيقي جهد وتعب وعرق وعطاء، وقد قالوا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالة معدنه فانظر إلى مدى انتمائه لوطنه واعتزازه به، وقد قالوا: رجل فقير ضعيف في دولة قوية غنية خير من رجل غني في دولة ضعيفة فقيرة، لأن الأول له دولة تحمله وتحميه وتوفر له أهم شيء في مقومات حياته وهو ما بينه النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الشريف “مَن أصبحَ منكم آمنًا في سربِهِ، مُعافًى في جسدِهِ عندَهُ قوتُ يومِهِ، فَكَأنَّما حيزت لَهُ الدُّنيا بحذافيرها”، فالإنسان بلا أمن فاقد للأمن والأمان النفسي، فالدولة القوية توفر لأبنائها الأمن في الداخل والخارج، والرجل الذي ينتمي إلى دولة ضعيفة لا أمان له لا في الداخل ولا في الخارج.

وأضاف: لا أعلم أي دولة في العالم توفر عشرات الآلاف من المساكن مجهزة تجهيزًا كاملًا مثل ما قدمته مصر لأبنائها في مبادرة “حياة كريمة”، إضافة إلى ما نشهده من إنجازات ونهضة في مختلف المجالات، وكما أكد سيادة الرئيس هذه ليست نقطة النهاية وإنما نقطة البداية.

وفي سياق متصل أشار إلى أنه لا يدرك حقيقة الوطن وقيمته إلا من فقد وطنه، وقديما قالوا وما زالوا: الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يعرف قدرها إلا المرضى، فالوطن تاج على رءوس الوطنيين الشرفاء، لا يعرف معنى الوطن حق المعرفة إلا من فقدوا أوطانهم الأب في دولة، والأم في دولة، والأولاد في دولة.

