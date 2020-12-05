محمد المسعود: إضاءة برج الخليفة بشعار "تحيا مصر" له دلالات قوية

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالموقف الإماراتي تجاه مصر بشأن إضاءه برج الخليفة في دبي بعلم مصر وشعار صندوق "تحيا مصر" أمس الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020؛ احتفالًا بتسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مؤكدًا أنه له الكثير من الدلالات قوية وكثيرة تجاة مصر خاصة في هذا التوقيت.

وقال المسعود، خلال بيان له، إن صندوق تحيا مصر كان قد سجل مؤخرًا نجاحًا في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم قوامها 2000 طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية قوامها 300 ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم ليصبح صندوق تحيا مصر حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بالموسوعة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جهود مصر المبذولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وحرصها الدائم في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر أحتياجًا من خلال مبادرات صندوق تحيا مصر، ساهمت بشكل كبير في إضاءة أحد أشهر معالم العالم العمرانية وهو برج الخليفة الذي يرتفع إلى 163 طابقًا.

وأكد البرلماني، على أن العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر قوية وراسخة، وتستند إلى أسس ثابتة ممتدة منذ عشرات السنين، وتدعمها أواصر قوية تجمع الشعبين الشقيقين سواء على المستوى الإقتصادي أو السياسي.

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وأشار إلى أن أن قرار الإمارات بإضاءة برج الخليفة داعمًا لنجاح صندوق تحيا مصر وضح قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نقلة كبرى في التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات.