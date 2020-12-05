يشهد استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، اليوم مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش في الثامنة مساء في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة.
على الرغم من أن النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا ببطولة الكأس بـ36 بطولة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك الثاني من حيث التتويج بالمسابقة لكنه لم يحقق المسابقة في أخر 10 سنوات سوى مرة واحدة، وفي المقابل فاز الأبيض باللقب 6 مرات.
ويستعد لاعبي الأحمر اليوم، على أرض برج العرب،
لمحاولة كسر هيمنة الزمالك على كأس مصر في العقد الأخير على وجه التحديد.
ووواجه الأهلي صعوبات كبيرة بكأس مصر في الألفية الثالثة بشكل عام، حيث لم يفز باللقب منذ 2000-2001 سوى 5 مرات.
الأمر الآخر الذي يجب أن يضعه الأهلي في اعتباراته التاريخ الطيب للمدير الفني لطلائع الجيش طارق العشري، حيث سبق أن تفوق على الفريق القاهري في نهائي كأس مصر 2009-2010، كما تفوق على الفريق بكأس السوبر بالموسم ذاته.
اقرأ أيضا: أيمن يونس يهدد أمير توفيق: "هتكلم لاعب من الزمالك.. هنكلم عشرة"
أما فريق طلائع الجيش، فيستعد لخوض أول نهائي في تاريخه فيبحث عن أول لقب بعد المسيرة الطيبة التي حققها الفريق بتجاوز بيراميدز ثم الزمالك في ربع ونصف النهائي.
بطاقة المباراة:
الحدث: نهائي كأس مصر
الفريقان: الأهلي وطلائع الجيش
موعد المباراة: 8 مساء
المكان: ستاد برج العرب
الحكم: محمد الحنفي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام كيف يعصى الأهلى الفوز بالكأس أخر 10 سنوات ؟ .. معلومات عن نهائي كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.