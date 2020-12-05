بالأرقام كيف يعصى الأهلى الفوز بالكأس أخر 10 سنوات ؟ .. معلومات عن نهائي كأس مصر

يشهد استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، اليوم مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش في الثامنة مساء في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة.

على الرغم من أن النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا ببطولة الكأس بـ36 بطولة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك الثاني من حيث التتويج بالمسابقة لكنه لم يحقق المسابقة في أخر 10 سنوات سوى مرة واحدة، وفي المقابل فاز الأبيض باللقب 6 مرات.

ويستعد لاعبي الأحمر اليوم، على أرض برج العرب،

لمحاولة كسر هيمنة الزمالك على كأس مصر في العقد الأخير على وجه التحديد.

ووواجه الأهلي صعوبات كبيرة بكأس مصر في الألفية الثالثة بشكل عام، حيث لم يفز باللقب منذ 2000-2001 سوى 5 مرات.

الأمر الآخر الذي يجب أن يضعه الأهلي في اعتباراته التاريخ الطيب للمدير الفني لطلائع الجيش طارق العشري، حيث سبق أن تفوق على الفريق القاهري في نهائي كأس مصر 2009-2010، كما تفوق على الفريق بكأس السوبر بالموسم ذاته.

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أما فريق طلائع الجيش، فيستعد لخوض أول نهائي في تاريخه فيبحث عن أول لقب بعد المسيرة الطيبة التي حققها الفريق بتجاوز بيراميدز ثم الزمالك في ربع ونصف النهائي.

