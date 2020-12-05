تعرف على أهم مباريات اليوم .. الأهلي يسعى لخطف الكأس بعد 3 سنوات

تعرف على أهم مباريات اليوم .. الأهلي يسعى لخطف الك
يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب مواجهة مرتقبة اليوم، بين كل من النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش في مباراة نهائي كأس مصر.
وبينما يسعى طلائع الجيش لتسطير اسمه في التاريخ وفوزه بأول بطولة، يسعى النادي الأهلي لخطف كأس مصر الذي استعصى عليه لمدة 3 سنوات، حيث كان أخر فوز للأحمر به عام 2017 على حساب المصري البورسعيدي.
وصعد النادي الأهلي للمباراة النهائية بعد تخطيه الاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1، بينما صعد طلائع الجيش بعد مفاجأة مدوية فاز فيها على الزمالك حامل اللقب بنتيجة 3-1، بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.
على الجانب الآخر تستمر منافسات الدوريات الأوروبية، وأهمها منافسات الدوري الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي، الأسباني، والألماني.
ومن أهم مواجهات اليوم أوروبيا اصطدام ريال مدريد بأشبيلية، واستضافة يوفينتوس لتورينو، وإليكم جدول بأهم المباريات:
نهائي كأس مصر:
طلائع الجيش X الأهلي 8:00 مساءا
الدوري الإنجليزي – الأسبوع 11:
تشيلسي X ليدز يونايتد 10:00 مساءا
وست هام يونايتد X مانشستر يونايتد 7:30 مساءا
مانشستر سيتي X فولام 5:00 مساءا
بيرنلي X إيفرتون 2:30 ظهرا
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الدوري الأسباني – الاسبوع 12:
قادش X برشلونة 10:00 مساءا
أتليتكو مدريد X ريال بلد الوليد 7:30 مساءا
إشبيلية X ريال مدريد 5:15 مساءا
ليفانتي X خيتافي 3:00 عصرا
الدوري الإيطالي – الأسبوع 10:
يوفينتوس X تورينو 7:00 مساءا
الدوري X الألماني – الأسبوع 10:
بايرن ميونخ X لايبزج 7:30 مساءا
فرانكفورت X بوروسيا دورتموند 4:30 مساءا
الدوري الفرنسي – الأسبوع 13:
مونبيليه X باريس سان جيرمان 10:00 مساءا
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