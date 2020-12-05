هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من عاصفة ترابية على السواحل غدا.. واعتدال الطقس بالقاهرة والصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدٍ، الأحد، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدل.

ويكون الطقس مائلًا للدفء على السواحل الشمالية نهارا باردًا ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا غربا تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويبقى الطقس دافئا نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر باردًا ليلا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، كما يبقى الطقس دافئا نهارا على محافظات شمال وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 24، على السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 23 للعظمى والصفرى 10، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصفرى 11.

بينما عن طقس اليوم السبت، فيكون مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضا، يكون باردا ليلا وشبورة مائية صباحا على الطرق.

ويبقى الطقس دافئا على جنوب سيناء نهارا وشمال وجنوب الصعيد أيضا، كما يبقى مائلا للبرودة على سيناء بينما شديد البرودة على الصعيد ليلا.

ويكون هناك أمطار ما بين الخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية: ( الاسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا)



ويكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.