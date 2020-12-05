بحضور وزيرة الثقافة والسفير اليونانى.. سابع سلسلة علاقات ثقافية بعنوان مصر اليونان.. الأربعاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية الأمسية السابعة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية "، والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية اليونانية، وذلك في تمام السادسة من مساء الأربعاء الموافق ٩ نوفمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
وتتم سلسلة الأمسيات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة سعاد شوقي رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية،
وتناولت الندوة، كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير نيقولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة، وكلمة السفير محمد فريد منيب المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر السابق لدي اليونان.
كما شاركت نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري اليوناني؛ من بينهم: الدكتورة رشا طموم مقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس؛ والباحثة في علوم الموسيقي الغربية والعربية، والدكتور محمد حمدي إبراهيم الناقد والمترجم الكبير ورئيس قسم اللغة اليونانية الأسبق بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عفيفي المؤرخ الكبير وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، والسيد يني ميلاخرينودي مسئول النشاط الثقافي بالسفارة اليونانية والباحث في السينما المصرية اليونانية، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.
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وتتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة اليونان.
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