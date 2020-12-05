بحضور وزيرة الثقافة والسفير اليونانى.. سابع سلسلة علاقات ثقافية بعنوان مصر اليونان.. الأربعاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية الأمسية السابعة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية "، والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية اليونانية، وذلك في تمام السادسة من مساء الأربعاء الموافق ٩ نوفمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتتم سلسلة الأمسيات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة سعاد شوقي رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية،

وتناولت الندوة، كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير نيقولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة، وكلمة السفير محمد فريد منيب المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر السابق لدي اليونان.

كما شاركت نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري اليوناني؛ من بينهم: الدكتورة رشا طموم مقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس؛ والباحثة في علوم الموسيقي الغربية والعربية، والدكتور محمد حمدي إبراهيم الناقد والمترجم الكبير ورئيس قسم اللغة اليونانية الأسبق بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عفيفي المؤرخ الكبير وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، والسيد يني ميلاخرينودي مسئول النشاط الثقافي بالسفارة اليونانية والباحث في السينما المصرية اليونانية، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

اقرأ أيضًا: بتكلفة 40 مليون جنيه.. وزيرة الثقافة تفتتح سينما ومسرح مدينة السادات



وتتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة اليونان.