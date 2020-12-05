5سيدات بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب منهم4 بالشرقية ..تعرف عليهم



تجرى جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، وذلك خلال يومى الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر 2020.



يأتي ذلك بعد أن بدأت أعمالها اليوم السبت وتستمر لغدا الأحد والاثنين 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين في الخارج وفق الجدول المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يستطيع الناخب عن طريق الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة البيانات الانتخابية الخاصة به، مثل اسم اللجنة ورقمها ومكانها ورقمه فى كشوف الناخبين وكل ما يلزمه معرفته للإدلاء بصوتك في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.



وتشهد جولة الإعادة المنافسة علي 100 مقعد بعد أن تم حسم أول 41 مقعد من الجولة الأولي للمرحلة الثانية، يخوضها حزب مستقبل وطن، بـ69 مرشح ويخوضها المستقلين بـ101، ويخوضها حزب الشعب الجمهوري بـ10 مرشحين، وحزب الوفد بـ6مرشحين، وحزب مصر الحديثة 2مرشحين، وحزب حماة الوطن، بـ3مرشحين، وحزب المحافظين بـ1 مرشح، وحزب المؤتمر بـ3مرشحين، وحزب التجمع بـ1مرشح، وحزب الحركة الوطنية بـ2مرشحين وحزب الحرية1 مرشح، وحزب المصري الديمقراطي 1مرشح، ليكون إجمالي المرشحين 200 مرشح للمنافسة علي 100 مقعد من المقاعد المتبقية بالمرحلة الثانية علي مستوي 13 محافظة.



مرشحو جولة الإعادة الـ200 منهم 5سيدات في دائرة مدينة نصر حيث المرشحه سمر فرج فودة، ومحافظة الشرقية بها 3 سيدات تضم مروة هاشم بدائرة أول الزقازيق، والمرشحة إيمان خضر بأول الزقازيق، والمرشحه عبير تقبية، بدائرة منيا القمح، والمرشحه مي غيث بدائرة منيا القمح أيضا، ليكون الإجمالي 5سيدات.



محافظات جولة الإعادة الـ13 منها 9 محافظات تشهد إعادة علي كامل مقاعدها وهى: "الدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، في الوقت الذي شهدت محافظات القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حسم عدد من المقاعد من الجولة الأولي.



وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، لنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.

