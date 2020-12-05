تحيا مصر يرصد أهم 17 رقم بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تجرى جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، وذلك خلال يومى الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر 2020.



يأتي ذلك بعد أن بدأت أعمالها اليوم السبت وتستمر لغدا الأحد والاثنين 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين في الخارج وفق الجدول المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يستطيع الناخب عن طريق الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة البيانات الانتخابية الخاصة به، مثل اسم اللجنة ورقمها ومكانها ورقمه فى كشوف الناخبين وكل ما يلزمه معرفته للإدلاء بصوتك في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.



• جولة الإعادة تشهد المنافسة علي 100 مقعد بعد حسم أول 41 مقعد

• حزب مستقبل وطن له بـ69 مرشحا

• المستقلون لهم 101 مرشحًا

• حزب الشعب الجمهوري له 10 مرشحين

• حزب الوفد له 6مرشحين

• حزب مصر الحديثة له 2مرشحين

• حزب حماة الوطن، له 3مرشحين

• حزب المحافظين له مرشح

• حزب المؤتمر له 3مرشحين

• حزب التجمع بـ1مرشح

• حزب الحركة الوطنية بـ2مرشحين

• حزب الحرية1 مرشح

• حزب المصري الديمقراطي 1مرشح

• إجمالي المرشحين 200 مرشح

• 5 سيدات مرشحين منهم 4 بالشرقية وواحدة بمدينة نصر

• 9 محافظات تشهد إعادة علي كامل مقاعدها

• 40 نائبًا ضمن مرشحي جولة الإعادة