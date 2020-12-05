مايسة عطوة: موكب المومياوات الملكية يُعتبر قبلة حياة جديدة للسياحة المصرية

ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الجهود المبذولة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تطوير ميدان التحرير والتجهيزات الخاصة بالحدث العالمي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمنطقة عين الصيرة في الفسطاط بمصر القديمة.

وقالت "عطوة"، خلال البيان الصادر لها، إنه تتجه انظار العالم الأن إلى ميدان التحرير الذي يشهد أكبر حدث تاريخي وعالمي بالنسبة لمصر، كما أنه من المؤكد أن يتحدث العالم عن موكب نقل المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، مؤكدة على أن هذا الحدث العالمي يُعد قبلة حياة جديدة للسياحة والإقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا: مايسة عطوة: زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر هدفها تجديد التشاور



وأشارت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هذا الحدث يُعتبر فرصة كبيرة لإظهار الصورة الإيجابية والحقيقة للسياحة المصرية وترويجها، كما أنها نقلة نوعية جديدة للحركة الوافدة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه من المُقرر أن يشارك في هذ الحدث العديد من الجنسيات على مستوى العالم.