"مدبولي" ينوب عن السيسي في قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، في قمة الاتحاد الافريقى الاستثنائية، الثالثة عشرة، حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك عبر تقنية فيديو كونفرانس، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، إعلان آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم السبت، رفضه وساطة الاتحاد الإفريقي بين حكومته وجبهة القتال في إقليم تيجراي المتمرد.

كما أكد الاتحاد الإفريقي أن وفده في أديس أبابا سيبحث وقف القتال في إقليم تيجراي والذي وصل بالفعل صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية.

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وفي وقتٍ سابق، أعلن سيريل رامافوسا، رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جنوب إفريقيا، تعيين 3 مبعوثين، لبحث الأزمة الإثيوبية، وهم: يواكيم تشيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وكغاليما موتلانثي الرئيس السابق لجنوب إفريقيا.

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي على رغبته العميقة في إنهاء النزاع عبر الحوار بين الأطراف.