الأمم المتحدة: 47 ألف لاجئ إثيوبي وصلوا إلى السودان

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 47 ألف لاجئ إثيوبي وصلوا إلى السودان، تم نقل 11 ألفا منهم من نقطتي الحمدييت وعبدرافي الحدوديتين إلى مخيم أم واكوبا، على بعد 70 كيلومتر من الحدود الإثيوبية، وأن المفوضية مستعدة لاستئناف نشاطها في تيجراي بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض.

وأضافت أن المناقشات لازالت جارية مع وكالة اللاجئين الإثيوبية حول الترتيبات اللوجيستية وضرورة تقييم الوضع الأمني قبل استئناف الأنشطة الإنسانية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن المنظمات الأممية تبذل قصارى جهدها لتأمين وصول المساعدات إلى إقليم تيجراي الإثيوبي ، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لإغاثة المدنيين النازحين بعد أسابيع من القتال بين القوات الإقليمية والفيدرالية.

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وأوضح أنه لاتزال هناك قضايا تشغيلية ولوجيستية بعضها ذو طبيعة أمنية ، يجري العمل على حلها لبدء العمل.

