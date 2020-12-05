326 مرشحًا يتنافسون على مقاعد البرلمان الكويتي.. وبدء التصويت في 5 دوائر

انطلقت صباح اليوم السبت، 5 ديسمير، مارثون الانتخابات النيابية في دولة الكويت، لاختيار 50 عضوًا للفصل التشريعي السادس عشر.

يتنافس على مقاعد البرلمان الكويتي 326 مرشحا، ويحق لـ567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الكويتيين في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت في انتخابات مجلس الأمة والتي تختلف عن السنوات السابقة في ظل الاحترازات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن عملية التصويت ستتواصل حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

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وأشارت الوكالة إلى الاحترازات الصحية للاقتراع في انتخابات مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمام وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع.