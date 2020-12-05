تدوالت وكالات الأنباء العالمية تعاملات بورصة مصر على مدار الأسبوع الماضي. وتبين تحقيق البروصة ربح يقدر بـ 6.5 مليارات جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 9ر642 مليار جنيه. وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفع بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11015 نقطة. إقرأ أيضًا.. وزيرة التخطيط: انخفاض معدل الفقر لأقل من 29.7% لأول مرة منذ 1999

وشهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" صعودًا بنسبة 3.97% مسجلاً 2088 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 3.11% لينهي التعاملات عند مستوى 3038 نقطة. وشهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" صعودًا بنسبة 3.97% مسجلاً 2088 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 3.11% لينهي التعاملات عند مستوى 3038 نقطة. بينما انخفضت قيم التداول لتبلغ 9ر10 مليارات جنيه من خلال تداول 2710 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة وتحقيق 6.5 مليار جنيه أرباح خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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