استمرار الارتفاع الحاد في إصابات كورونا بألمانيا والمكسيك.. وتراجع في كوريا الجنوبية

سجلت المكسيك 12127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و690 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و156770 وحالات الوفاة إلى 108863.

وسجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تراجعًا طفيفًا عن 629 حالة تم تسجيلها أمس، في أعلى مستوى منذ تسعة أشهر، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 36915 إضافة إلى 540 حالة وفاة.

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فيما كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا لمليون و153556 بعد تسجيل 23318 حالة جديدة، وارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18517 بعد تسجيل 483 حالة وفاة جديدة.