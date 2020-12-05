محافظ القاهرة يتفقد أعمال تسكين الباعة بسوق التونسى بالبساتين

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم السبت، أعمال تسكين الباعة بسوق التونسى الجديد بالبساتين، والذى يضم 667 محلًا، بعد إزالة سوق التونسى القديم بحى الخليفة فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضارية ذات طابع جمالى وحضارى.





وأشار عبدالعال، إلى أن سوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 300 مليون جنيه، ليستقبل الباعة الذين كانوا متواجدين بـ5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى.

ويتكون السوق من 5 مبانى تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، وتضم 324 محلا تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والادوات الصحية، بالإضافة إلى 124 محلا يضمهم سوق الخردة، كما تم إنشاء عدة أسواق مجاورة لإستيعاب كل الأنشطة الموجودة بالسوق القديم.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه روعى فى اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، وتم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بجميع مناطق القاهرة.

كما أشار المحافظ، إلى أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات ويضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعى ويوجد به عدد من المبانى الإدارية.

وأوضح أنه يجرى حاليًا إنشاء امتداد للسوق على مساحة 3500 م2 لاستيعاب الباعة، ومن المنتظر الانتهاء منه بنهاية الشهر الجارى.

كما تفقد المحافظ، موقع السوق القديم اسفل كوبرى التونسى، ووجه بسرعة رفع أى مخلفات مترتبة على أعمال الإزالة وتمهيد الطرق، كما شدد على متابعة حالة النظافة ورفع كفاءة الطريق المؤدى إلى السوق الجديد لتيسير وصول المواطنين إليه .

يذكر أن السوق القديم الذى تم إزالته كان يقع على مساحة تصل 2000م2 تبدأ من كوبرى التونسى حتى خلف مجزر البساتين الآلى وداخل مقابر التونسى، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية كانت تنذر بوقوع كارثة فى أى وقت فى حال نشوب حريق بالمنطقة نظراً لتلاصق العشش ووجود مواد سريعة الاشتعال.

رافق المحافظ فى جولته جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وأحمد جودة رئيس حى البساتين وعدد من مسؤولى شركة المقاولون العرب وعدد من قيادات المحافظة.