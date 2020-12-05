شارك فى الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، كل من ممثلين عن مجلس الوزراء والكنيسة القبطية ووزارات التنمية المحلية والسياحة (هيئة التنمية السياحية) وجهاز التنسيق الحضارى وسكرتير وعموم المحافظات الثمانية لنقاط المسار الـ25 وهى (القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء) ونواب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والشرقية.
وخلال الاجتماع أكد اللواء محمود شعراوى فى رسالة وجهها للحضور، على أهمية مشروع مسار العائلة المقدسة لصورة مصر السياحية والتراثية والثقافية، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا المشروع المهم والذى له طابعا تراثياً وحضارياً ودينيناً ويخدم أهداف سياحية، كذا حرص الحكومة والوزارات المعنية على توفير كافة الموارد اللازمة للانتهاء منه فى توقيتاته المحددة.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بالتعاون القائم بين جميع الوزارات والجهات المسؤولة وعلى رأسها مجلس الوزراء والكنيسة وخص بالشكر وزارة السياحة التى وفرت جميع الاعتمادات المالية وشكلت الإطار العام لمرحلة الترويج والتسويق القادمة فيما يخص هذا المشروع المهم ووضع الخطط الاستثمارية وهى المرحلة التى ستبدأ بعد إطلاق المسار خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأكد شعراوى أن إنجاز البنية التحتية لكافة نقاط المسار كانت الشغل الشاغل لوزارتى التنمية المحلية والسياحة وكافة الجهات المسئولة بالمحافظات بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.
ومن ناحية أخرى استعرض القائمين على المشروع خلال أعمال اللجنة تقارير مصورة لكافة نقاط المسار، كما استعرض مسؤول كل محافظة على حدى ما تم تحقيقه بدعم من وزارتى التنمية المحلية والسياحة مما ساهم فى إنجاز البنية التحتية لكافة نقاط المسار فى التوقيتات المحددة.
وأكد المشاركون فى الاجتماع حرصهم على تسليم هذا المشروع القومى فى موعده المحدد حتى يتسنى للجهات المعنية تحديد موعد إطلاقه كرسالة من مصر للعالم وبصورة تليق باسم الدولة المصرية عالمياً خاصة أن المسار يمثل أقدم رحلة معروفة وموثقة تاريخياً ودينيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التنمية: القيادة السياسية تتابع مشروع مسار العائلة المقدسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.