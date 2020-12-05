لست نادما على ما فعلته.. شمس بدران قاهر الإخوان وعدوهم الأول

جدة - نرمين السيد - عدو الإخوان الأول وقاهر الإخوان، أسماء أطلقت على شمس بدران، وزير الحربية الأسبق، والذى وافته المنية، السبت الماضى، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع من المرض، بمدينة بليموث البريطانية.





تولى "بدران"، ملف مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وتفكيك خلاياها فيما عرف بقضية " تنظيم 65"، وتم على إثرها تنفيذ عقوبة الإعدام بحق القيادى الإخوانى سيد قطب عام 1966.

أطلق عليه أعضاء الإخوان "عدو الإخوان الأول"، و"قاهر الإخوان" لأنه تمكن من القبض على عدد كبير منهم وإيداعهم السجون، وكان مجرد ذكر اسمه يثير الذعر والخوف بين صفوفهم.

ولد شمس بدران، عام 1929 بمحافظة الجيزة، وتخرج فى الكلية الحربية عام 1948، وكان أحد أفراد القوات التى تعرضت للحصار فى بلدة الفالوجا الفلسطينية، حيث تعرف على أعضاء تنظيم الضباط الأحرار، وشارك فيما بعد فى الثورة ضد النظام الملکی، وحظى بثقة جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر.

عقب ثورة يوليو، ترقى شمس بدران، وتدرج فى المناصب حتى وصل لمدير مكتب المشير عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة، واختير وزيرا للحربية عام 1966.

ونشرت صحيفة السياسة الكويتية، فى 2014 جزء من مذكراته التى قال فيها: "لست نادما على ما فعلته بالإخوان عام 1965، ولو عاد الزمن لكررت الأمر نفسه معهم".

وأضاف: "اختلطت الحقائق بالأساطير، والاعترافات بالخزعبلات وظل الرأى العام بعيدا ومهمشا عن المشاركة فى هذه القضية الخطيرة، ما ترك المجال أمام الإخوان أن ينسجوا من خيالهم آلاف القصص والحكايات الخرافية حول عمليات التعذيب الوهمى التى تعرض لها المتهمين فى القضية".

عقب قيام ثورة 30 يونيو 2013، والإطاحة بحكم جماعة الإخوان، تحدث شمس بدران، خلال مداخلات هاتفية عن خبرته الطويلة فى التعامل مع تنظيم الإخوان وكيفية تحجيمه.

قضى بدران معظم حياته بإنجلترا منذ عام 1975 حتى وافته المنية فى مستشفى بليموث، تاركا وصية لأبنائه بأن يوارى جسده تراب مصر.