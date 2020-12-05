صور.. كاتدرائية السمائيين تحتفل بالعيد العاشر لتدشينها

جدة - نرمين السيد - تخلل الحفل العديد من الفقرات الرائعة منها كورال ترانيم قدم عدد من الترانيم الروحية ومسرح وكلمات روحية وفقرات للكشافة واستعراض لأيقونات الكاتدرائية. جاء ذلك تحت رعاية وحضور الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير موسى المبنى بسيناء.

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