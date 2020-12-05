ياسمين فؤاد : محطات بحيرة مريوط هى أولى محطات الرصد اللحظى بالبحيرات...

وزيرة البيئة : تعلن الإنتهاء من التركيب والتشغيل التجريبى لعدد (4 ) محطات للرصد اللحظى لجودة المياه ببحيرة مريوط

ياسمين فؤاد تؤكد : محطات بحيرة مريوط هى أولى محطات الرصد اللحظى بالبحيرات المصرية وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الرصد البيئي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن انتهاء الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وشرطة البيئة والمسطحات المائية ،و ادارة شئون البيئة بمحافظة الاسكندرية من التركيب والتشغيل التجريبى لعدد (4 ) محطات للرصد اللحظى لنوعية المياه ببحيرة مريوط بمناطق ( حوض 5000 – حوض 6000 – طلمبات المكس – الوصلة الملاحية لترعة النوبارية ) .

وأكدت ياسمين فؤاد أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير البحيرات المصرية ، وفى اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة للحفاظ على نوعية المياه فى مصر ،وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 و الذي يتضمن في اطاره الرصد الدوري واللحظي لمستويات جودة المياه.

واضافت وزيرة البيئة أن تلك المحطات تعد أولى محطات الرصد اللحظي التي يتم تركيبها وتشغيلها في البحيرات المصرية نظرا لأهمية تلك المسطحات المائية في تنمية البيئة المائية من وجهة النظر البيئية و الإقتصادية و التنموية، وتساهم هذه المحطات في تحديد حجم التلوث ونوعيته مما يساعد فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل الفورى وتحسين الوضع البيئى للبحيرة. مشيرة الى اعتماد تلك المحطات في عملها على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد البيئي والطاقة الشمسية في امدادها بالكهرباء اللازمة لتشغيلها.