سيامة 4 رهبان في درجة القسيسية بدير الأنبا أنطونيوس بأورشليم

شهد دير القديس الأنبا أنطونيوس بأورشليم - مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأراضي المقدسة - سيامة أربعة من رهبانه في درجة القسيسية، بيد صاحب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي وسائر الشرق الأدني ورئيس الدير.

وصلى نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي وسائر الشرق الأدني ورئيس الدير، القداس الإلهي بالدير، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الرهبان الأربعة، وهم: الراهب القس سوريال الأورشليمي، والراهب القس غبريال الأورشليمي، والراهب القس مكاريوس الأورشليمي، والراهب القس رافائيل الأورشليمي.

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حضر الصلوات وفود الطوائف المختلفة بالأراضي المقدسة، سيادة المطران ثيؤدوسيوس (عطالله حنا) رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس والآباء رهبان دير السريان الأرثوذكس والآباء رهبان دير الأرمن الأرثوذكس وبعض الآباء الرهبان من طائفة اللاتين.

كان نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، قد صلى قداس عيد الشهيد أبي سيفين بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمنطقة الهجانة، ورسم خلاله ٩٧ شماسًا بدرجة إبصالتس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه شارك نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة ذاتها وبعض من شعبها، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم خالص العزاء لنيافة الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أغاثون القمص بسطوروس، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا الأب المبارك القمص أغاثون القمص بسطوروس كاهن كنيسة الشهيد مار بقطر بن رومانوس بقرية دير الجبراوي، التابعة لإيبارشية أبنوب والفتح، عن عمر تجاوز الـ ٧٢ سنة بعد خدمة كهنوتية دامت لـ ٤٤ سنة.

ولد القمص أغاثون بسطوروس في ٢٧ أغسطس ١٩٤٨ ، وسيم كاهنًا في ١٥ ديسمبر ١٩٧٦ ، ونال رتبة القمصية في ٨ نوفمبر ١٩٩٧، وصلى صلاة تجنيزه نيافة الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة وبعضٌ من شعب بلدته.