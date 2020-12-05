متأثرا بإصابته بكورونا.. وفاة القس صرابامون عزيز كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب القس صرابامون عزيز، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا الأب الفاضل القس صرابامون عزيز كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، متأثرًا بعدوى فيروس كورونا المستجد، وهو من مواليد ١٠ أغسطس ١٩٧٣، وسيم كاهنًا بيد المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق، في ٧ مارس ٢٠٠٨ ، وهو شقيق القس أمونيوس الانبا بولا المنتدب للخدمة في أستراليا حاليا.

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وصلى صلوات تجنيزه إلى جانب نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وأسرة الأب المتنيح وكهنة كنيسته، نظرًا للظروف الحالية، بينما تم عمل بث مباشر لصلاة الجنازة عبر الصفحة الرسمية للكنيسة ليتمكن أبناؤه وشعب الكنيسة من المشاركة في وداع أبيهم الذي أحبهم فأحبوه.

من ناحية أخرى، شهد دير القديس الأنبا أنطونيوس بأورشليم (مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأراضي المقدسة) سيامة أربعة من رهبانه في درجة القسيسية، بيد صاحب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي وسائر الشرق الأدني ورئيس الدير.

وصلى نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي وسائر الشرق الأدني ورئيس الدير، القداس الإلهي بالدير، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الرهبان الأربعة، وهم: الراهب القس سوريال الأورشليمي، والراهب القس غبريال الأورشليمي، والراهب القس مكاريوس الأورشليمي، والراهب القس رافائيل الأورشليمي.

حضر الصلوات وفود الطوائف المختلفة بالأراضي المقدسة، سيادة المطران ثيؤدوسيوس (عطالله حنا) رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس والآباء رهبان دير السريان الأرثوذكس والآباء رهبان دير الأرمن الأرثوذكس وبعض الآباء الرهبان من طائفة اللاتين.

كان نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، قد صلى قداس عيد الشهيد أبي سيفين بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمنطقة الهجانة، ورسم خلاله ٩٧ شماسًا بدرجة إبصالتس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه شارك نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة ذاتها وبعض من شعبها، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.