بحضور رؤساء الدول.. تفاصيل أول قمة أفريقية افتراضية لاتفاقية التجارة الحرة

انطلق صباح اليوم مؤتمر القمة الأفريقية في الدورة الإستثنائية الثالثة عشرة لإتفاقية الأفريقية للتجارة القارية الحرة في جوهانسبورج، جنوب أفريقيا ،المرئية عبر المنصات الإفتراضية علي شبكة الإنترنت لظروف التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كوفيد ١٩.

وتشارك د. نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي في القمة علي مدي يومين .

وقد بدأت أعمال القمة بعزف نشيد الإتحاد الأفريقي ، أعقبه كلمة بيان رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ثم كلمةً رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي،موسى فكي محمد ، ثم كلمةً الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي ميني .

ويتضمن جدول أعمال أول قمة إفتراضية مرئية المنعقدة اليوم، تقرير قائد ومناصر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر

وبيانات من رؤساء الدول والحكومات، فضلا عن تسليم الصكوك الخاصة ببدء التجارة إلى الدول الأعضاء والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي، من قبل رئيس المفوضية موسى فكي محمد.

كما يتضمن جدوال أعمال القمة الأولي بشأن منطقة التجارة الحرة القارية، التعهدات بالدعم من الشركاء الاستراتيجيين، فضلا عن كلمة للبروفيسور بنديكت أورام، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وكلمة شكر من ممثل القطاع الخاص، الدكتورة أماني عصفور، الرئيسة المؤقتة لمجلس الأعمال الأفريقي ، وإعتماد المقرارات بشأن بدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وإعتماد إعلان جوهانسبورج حول بدء التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وستشهد غدا القمة أيضا إجتماعات الدورة الإستثنائية الرابعةً عشر لإسكات البنادق لمدة يوم عبر وسائل المنصات الإفتراضية .

ويحضر صباح اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي.