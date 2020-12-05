زاهي حواس: كشف أثري جديد بسقارة الشهر المقبل.. وعرض أوبرا توت عنخ آمون في مارس

أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس ، إنه سيتم الإعلان عن كشف اثري جديد بسقارة في يناير المقبل.

جاء ذلك خلال القاء زاهي حواس اليوم محاضرة من أمام تمثال أبو الهول، لوفد اسباني رفيع المستوى،يزور القاهرة لأول مرة بعد جائحة كورونا، وهو الوفد الذي أسس نادي مصر القديمة بمدينة برشلونه حبا في الحضارة المصرية العظيمة، ويضم مثقفين وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة.

وقال حواس إن أوبرا توت عنخ آمون سوف تعرض في دار الأوبرا المصرية في شهر مارس القادم قبل أفتتاح المتحف المصرى الكبير كما ستعرض أيضا في الذكري المئوية لإكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون" في عام 2022.

واستعرض حواس للوفد الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار وعن حفائره في وادي القرود بالوادي الغربي بالأقصر.

وأضاف حواس إن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني ، نافيا الإدعاءات التي تتردد عن وجود مدينة مفقودة تحت أبوالهول، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل علمي على تلك الادعاءات، وقال "لدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أنه صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات" ، مؤكدا أن أهم كشف في القرن الـ21 هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو .