جمارك مطار القاهرة تضبط هواتف آيفون مهربة من دبي بحوزة راكبة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، من إحباط تهريب كمية من الهواتف المحمولة من ماركة iPhone بحوزته راكبة وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصولها قادمة من الإمارات وتم تحرير محضر بالواقعة.
وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي اشتبه عبد الرحمن الحسن مأمور اللجنة الجمركية في راكبة قادمة من الإمارات، وبسؤالها عما إذا كان يحمل معه بضائع أوأشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.
وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائبها بإجمالي 3 حقائب وبتمريرها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كلا من ابو القاسم عبد الحكيم مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم تلاحظ وجود عدد محدود من المحمولة، وكلف محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، اسماء عزمي مأمور الجمرك بالخط حقائب الراكبة يدويا، وعثر علي كميات كبيرة من الهواتف المحمولة داخل أكياس السوق الحرة وحقيبة يد الراكبة.
أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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