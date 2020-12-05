نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوفد: قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة يقضي على الفوضى والعشوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد، إن إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ودخوله حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، يساعد في القضاء على فوضى الإعلانات بالطرق.

وأضاف محسب، في بيان، اليوم، أن القانون يتضمن ولأول مرة إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، ليحكم السيطرة على منظومة الإعلانات في الشوارع من خلال تحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد، أن القانون يشمل جميع أنواع الإعلانات ونطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

وتابع أيمن محسب: "القانون يتضمن عقوبات رادعة لوضع الإعلانات المخالفة أو مخالفة شروط وضوابط تنظيم عملية الإعلان بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على 3 أمثالها وإزالة المخالفة على نفقة المخالف".

وأشار، إلى أن هذا القانون سينعش الخزانة العامة للدولة عبر الحصول على 20% من عائد كل ترخيص بإعلان، مما يدعم خطة الحكومة للتنمية المجتمعية ويعزز من موقف الاقتصاد المصري.