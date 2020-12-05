نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التامينات: قرب إنهاء المرحلة الثانية من نسبة الإعفاءات بقيمة 70٪ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: إنّ المرحلة الثانية من قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، ينتهي يوم 14 ديسمبر الجاري مشيرًا إلى أنّ من يسدد أصل الاشتراكات خلال تلك المرحلة سيتم إعفاءه من 70% من المبالغ الإضافية، مناشدا جميع المتعاملين مع التامينات بسداد المديونيات والاستفادة من نسب الإعفاءات.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، نص على أنّ من سدد أصل الاشتراكات المتأخرة عليه قبل صدور القانون، سيتم إسقاط المبالغ الإضافية له.

وحدد القانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، ويتم العمل بها حاليا وتنتهي في 14 ديسمبر، وتكون نسبة الإعفاءات بها 70%.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنّه إذا تم السداد في الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021، تكون نسبة الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية 50%، ولا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.

و في سياق متصل شهدت مكاتب التامينات إقبالا من المواطنين والشركات للاستفادة من نسب الإعفاءات الحالية قبل إنتهاء المهله المحدده