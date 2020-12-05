جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أداء صلاة الجنازة الساعة الثالثة عصرا، على أن تقتصر الصلاة على الآباء كهنة الكنيسة وأقارب الدرجة الأولى فقط نظرا للظروف الحالية المتعلقة بمواجهة وباء كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة القمص مرقس كمال كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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