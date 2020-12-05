التجارة الحرة الإفريقية : نتطلع للتعاون مع مصر لتحقيق حلم السوق الموحد

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء، وفقا لبيان صحفى، الخطوات الجارية لإطلاق المنطقة فعلياً تحقيقاً لأهداف التنمية المُستدامة فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ أجندة 2063 "إفريقيا التى نريدها"، واستعدادات الدول الإفريقية لبدء التبادل التجارى الفعلى فى إطار الاتفاقية اعتباراً من عام 2021 بإجراء الإصلاحات والتعديلات الداخلية التى تضمن تنفيذ أحكام الاتفاقية عند إطلاقها.

وأكدَ السفير حنا خلال اللقاء، حرص مصر الكامل على تحقيق الاندماج الإفريقى عبرَ تشجيع اتخاذ خطواتٍ مُتدرجة وثابتة لتعزيز التجارة بين دول القارة، والتوافق حول خطةٍ لتوحيد المعايير والمواصفات للارتقاء بالمُنتج الإفريقى بما يُمكّنَهُ من التواجُد والمنافسة فى السوق العالمى.

وأشار إلى ما تُمثله الاتفاقية من نقطة تحوّلٍ مِفصلية على طريق التعاون القارى والتعامل ككيانٍ اقتصادى واحد يُمهدُ للانخراط النشط فى منظومة التجارة العالمية، ومن ثمَ، فقد كان لمصر دورها الفاعل فى الدفع بإنفاذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقى إيماناً منها بجدوى هذا التوجه.

وأشارَ السفير حنا فى هذا السياق إلى حرص القيادة السياسية فى مصر على المُضى قُدُماً فى دعم التكامُل الإفريقى عبر المُساهمة فى العديد من مشروعات البنية التحتية عبر الإقليمية، وتبنى مبادراتٍ عديدة لتدريب الكوادر الإفريقية بهدف صقل قدراتها، وتُقَدِمُ كافة أوجه الدعم الفنى للتعجيل بوتيرة التنمية الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية بهدف تمكين الشباب وتحقيق الاستفادة من المواد الأولية والثروات الطبيعية التى تزخر بها القارة الإفريقية.

من جانبه، أعرب سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية عن تقديره الشخصى للدعم المصرى الملموس للاتفاقية القارية وسكرتاريتها الوليدة، مُثمناً دور مصر الريادى على الساحتين الإفريقية والدولية وتعاملها الحكيم مع قضايا القارة وشواغلها، مؤكداً تطلعه للتعاون مع الجانب المصرى لتحقيق الحُلم الإفريقى المنشود بإيجاد سوقٍ إفريقية موحدة ذات حضورٍ فعلى على الساحة التجارية العالمية.