فحص 513 ألف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وأسامة القاضى محافظ المنيا، والتى تهدف الى تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.





من جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالى الحالات التى تم إجراء الفحوصات الطبية لها والخدمات العلاجية بلغ 513 ألف و114 سيدة بنطاق المحافظة، وذلك منذ بداية المبادرة، مشيرا إلى استمرار فعاليات المبادرة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة. وأشار الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، إلى أن المبادرة تهدف إلى الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم، وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى وإجراء فحص على الثدى، للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، إلى المستشفيات الخاصة، للتأكد من الفحوصات والتحاليل بالمجان.

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