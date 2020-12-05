مسؤولو الإسكان يتفقدون أعمال إنشاء النادى الرياضى بمدينة بدر

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال إنشاء ناد رياضى على مساحة 106 آلاف م2، بمدينة بدر، وكذلك التأكد من سير الأعمال طبقا للجدول الزمنى المخطط للمشروع.





وطالب المهندس كمال بهجات، الشركة المنفذة للمشروع بسرعة إنهاء الأعمال، حيث يعد المشروع من المشروعات الهامة لخدمة سكان مدينة بدر. وأوضح المهندس عمار مندور، أن النادى يعد أكبر مشروع ترفيهى بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادى بمركز المدينة، وقامت الشركة بصب القواعد العادية لمبنى المطاعم والأسوار، وتبلغ تكلفة المشروع المتوقعه 158 مليون جنيه، ويحتوى النادى على 2 حمام سباحة أوليمبى وأطفال، وملعبى كرة قدم أوليمبيين مزودين بمدرجات مغطاة وملعب خماسى، وملعبى تنس، وملعب متعدد الأغراض، وصالة ألعاب ومسرح مكشوف ومبنى اجتماعى ومركز تجارى ومطاعم وكافيتريات، ومساحات خضراء متنوعة مزودة بجميع الأشجار والزهور.

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