صور.. وزير الأوقاف: الوطن لكل أبنائه.. ومصر تعيش أزهى عصور المواطنة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والانطلاق بهذا الأنموذج المصرى الراقي والعظيم فى الإيمان بالمواطنة التكافئة إلى العالمية.





جاء ذلك خلال لقائه برجال الدين المسيحى بأسيوط، بحضور عصام سعد، محافظ أسيوط، بمقر المحافظة اليوم السبت. وشدد الوزير على ضرورة العمل مع كل المؤمنين بالعيش الإنسانى المشترك للعمل معا على أرضية إنسانية خالصة لصالح البشرية جمعاء والخروج من دوائر التعصب المؤدى للتناحر والاقتتال إلى الحوار والتراحم الإنسانى الذى يحترم الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو لغته. وقال الوزير إن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعا، موضحا أن مصر تعيش أزهى عصور المواطنة المتكافئة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى. وأضاف: "سنعمل معا من خلال برامج مشتركة على ترسيخ أسس هذا التسامح ولا سيما بين أطفالنا".

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