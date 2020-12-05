صور: بحضور وزير الأوقاف.. أساقفة أسيوط يشاركون فى مبادرة نتعايش باحترام

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، الأنبا توماس أسقف القوصية، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، كممثلين عن إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى أسيوط، بفعاليات مبادرة "نتعايش باحترام".





وأقيمت فعاليات المبادرة، اليوم السبت، بديوان عام أسيوط، فى حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعصام سعد محافظ أسيوط. وأكد الحضور على الجو العائلى بين كل الطوائف.

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