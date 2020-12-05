القوى العاملة: تخرج 86 متدربة على مهنة التفصيل والخياطة بالمنوفية

بدأت مديريات القوي العاملة بالمحافظات في تخريج دفعات من الذين اجتازوا التدريب واختبارهم علي مهن التفصيل والخياطة بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وذلك بعد أن وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، المديريات بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها، ومراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وقام علي حامد الزقم وكيل مديرية القوي العاملة بالمنوفية بتسليم شهادات التخرج لـ 86 خريجة أنهوا التدريب والاختبار على مهنة التفصيل والخياطة بكل من مركز التدريب المهني بمدينة منوف ومركز التدريب المهني بمدينة سرس الليان.

وقد حضر تسليم شهادة التخرج لفيف من أصحاب شركات ومصانع الملابس الجاهزة والمديرين المسئولين عن التشغيل وهم :اللواء محمد يسري سالم المدير المسئول لشركة الصباغة والمنسوجات المصرية، وعلي فايد المدير المسئول لشركة وايت بيرد، ومحمود سعيد الملاح المدير المسئول لمصنع ملابس الملاح، وطارق نصار المدير المسئول لمصنع ايروس للملابس ، وأحمد الرشيدي المدير المسئول لمصنع حسن مدين، وصالح الزرقاني المدير المسئول لمصنع ناهد عبد الواحد الشافعي.

وأبدى الحضور أعجابهم بعملية التدريب والمستوى الذي وصل إليه المتدربات والبرامج والأجهزة المستخدمة في عملية التدريب وقاموا بتقديم كافة التسهيلات والمزايا لمن ترغب في العمل لديهم، كما أبدوا استعدادهم لاستيعاب كافة خريجي مراكز التدريب التابعة للمديرية وتحرير عقود عمل لهم .

وقال مدير المديرية إنه عقب تسليم شهادات المتدربات تم توقيع عقود لعدد منهم للعمل في المصانع والشركات بنطاق المحافظة ، مؤكدًا أن توجيهات الوزير أن يكون التدريب من أجل التشغيل وخلق فرص عمل مناسبة وكريمة للشباب ، لافتا إلي أن الصندوق الاجتماعي بالمنوفية علي استعداد لمساعدة المتدربات في الحصول على قروض ميسرة لبدء مشروعات صغيرة لمن يرغب في ذلك وتسهيل كافة الإجراءات بالتعاون مع الصندوق .

وقد شهد حفل تخريج المتدربات كل من طاهر علام مدير عام مركز التدريب المهني بأشمون، وإبراهيم مشحوت مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، ومصطفى كحلي مسئول التدريب بالمديرية، وسمر عادل مديرة مركز التدريب بمنوف، وسماح محمود مديرة مركز التدريب بسرس الليان.