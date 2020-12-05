البيئة تعلن الانتهاء من تشغيل 4 محطات رصد لحظي لجودة المياه ببحيرة مريوط

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن انتهاء الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية من التركيب والتشغيل التجريبى لـ(4) محطات للرصد اللحظى لنوعية المياه ببحيرة مريوط بمناطق (حوض 5000 – حوض 6000 – طلمبات المكس – الوصلة الملاحية لترعة النوبارية).

وأكدت ياسمين فؤاد أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير البحيرات المصرية، وفى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة للحفاظ على نوعية المياه فى مصر، وسعيًا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والذي يتضمن في إطاره الرصد الدوري واللحظي لمستويات جودة المياه.

وأضافت وزيرة البيئة أن تلك المحطات تعد أولى محطات الرصد اللحظي التي يتم تركيبها وتشغيلها في البحيرات المصرية نظرا لأهمية تلك المسطحات المائية في تنمية البيئة المائية من وجهة النظر البيئية والاقتصادية والتنموية، وتساهم هذه المحطات في تحديد حجم التلوث ونوعيته مما يساعد فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفورى وتحسين الوضع البيئى للبحيرة. مشيرة الى اعتماد تلك المحطات في عملها على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد البيئي والطاقة الشمسية في إمدادها بالكهرباء اللازمة لتشغيلها.