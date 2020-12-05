رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة يعلن بيع 6 محلات بالمزاد العلنى

جدة - نرمين السيد - وقال سعيد، فى تصريح له، إن سعر بيع المتر مربع بالمحلات المباعة يتراوح ما بين 11500 إلى 43700 جنيه، مشيرًا إلى أنه جرى عقد جلسة المزاد بحضور ممثلى الجهات المختصة، لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.
وذكر رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه سبق وتم طرح المحلات المباعة بأنشطة مختلفة لتلبية احتياجات المدينة، ولضمان المنافسة المعادلة لأسعار بيع السلع بالمناطق المختلفة.
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