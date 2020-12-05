البابا تواضروس ينعى القمص مرقس كمال

جدة - نرمين السيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء للآباء كهنة كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة، فى وفاة القمص مرقس كمال، والذى وافته المنية اليوم.





وقال البابا تواضروس: "التمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين".

وتوفى صباح اليوم السبت، القمص مرقس كمال كامل حنا، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول - كليوباترا بمصر الجديدة، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، قضى منها 34 عامًا فى الخدمة الكهنوتية.

وولد الأب الراحل فى 17 إبريل عام 1951، وسيم كاهنًا فى 6 فبراير 1987، ونال رتبة القمصية فى 17 أغسطس 2012.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة الساعة الثالثة عصرا، على أن تقتصر الصلاة على الآباء كهنة الكنيسة وأقارب الدرجة الأولى فقط نظرا للظروف الحالية المتعلقة بمواجهة وباء كورونا.