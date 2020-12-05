وفاة الدكتور طه حبيشى.. والبحوث الإسلامية: ساهم فى تجديد الفكر الإسلامى

جدة - نرمين السيد - ونعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور طه الدسوقى حبيشى. وأكد المجمع أن المفكر الإسلامى - رحمه الله - أسهم بدور كبير فى التجديد فى الفكر الإسلامى فى مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التى أثرت المكتبات بمضامينها النافعة. كما تقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه فى جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع فى صحيفة حسناته.

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