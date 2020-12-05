جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد أقل من شهر على تسجيل محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأحد 22 نوفمبر 2020، هزة أرضية بالدلتا، وعلى بعد 10 كيلومترات جنوب شرق المحلة الكبرى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية خفيفة يشعر بها سكان 3 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.