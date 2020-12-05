جدة - نرمين السيد - بحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار فى ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانونى لقناة النهار.





وبحث المجلس تقرير الرصد بشأن إعلانات ما يدعى أنه "شبكة قنوات الأولى للإعلام"، وقرر استدعاء الممثل القانونى لقناة "استرايك" الفضائية المملوكة لشركة الأولى، وبحث مدى قانونية إجراءات الترخيص المنتهى، ولم يتم تجديده أو توفيق الأوضاع وفقاً للقانون حتى الآن. واستدعاء سميرة الدغيدى، لسؤالها حول ما ورد بتقرير الرصد، خاصة أن المجلس لم يبت حتى الآن فى طلب تعديل هيكل المساهمين لشركة الأولى، ولم يتم تقديم طلب للمجلس بتعديل اسم قناة "استرايك" المملوكة لشركة الأولى للإعلام أو شعارها. وبحث المجلس الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج ريهام سعيد لحين انتهاء التحقيقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.