بعد تحرير الربان: «المصرى غالى».. يد الدولة تحمى المصريين وحقوقهم فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وعلى مدار 6 سنوات ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكم، كان دوما حاضرا لحماية المصريين الذين تعرضوا سواء للاحتجاز أو الخطف أو حتى الاستيلاء على أموالهم وحقوقهم داخل أماكن عملهم.

ويرصد "دوت الخليج" فى التقرير التالى أبرز جهود الدولة فى حماية مواطنيها بالخارج.

الإفراج عن الربان فاروق محمد المحتجز لدى الحوثيين باليمن

فور علم القيادة السياسية بقضية احتجاز الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال لدى جماعة الحوثى فى اليمن، صدرت تعليمات فورية بالتدخل وإطلاق سراحه، وهو ما تم بالفعل حيث نجحت الأجهزة المعنية فى المهمة التى أسندت إليهم بعد مفاوضات استمرت لفترة شابها العديد من العقبات.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تأمين الرعايا المصر يين بالخارج.

وعاد المواطن أمس الجمعة إلى القاهرة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية فى عدن عقب إجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن اليمنية، ومنها إلى مصر، وقال الربان عقب عودته إن تجربة احتجازه كانت صعبة للغاية، لكن كان يتم معاملته معاملة جيدة من قبل الحوثيين.

وأوضح أن الدولة المصرية تدخلت على الفور من أجل الإفراج عنه، وهو ما جعل الحوثيون يتعاملون بشكل جيد معه، متابعا: "أنا كلى فخر إنى مصرى وكلى فخر بالأجهزة المصرية اللى كانت سبب فى الإفراج عنى، وكنت فاكر إن مصر نسيتنى، لكن عرفت إن مصر متابعانى من أول يوم".

كما توجه الربان بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: عائلتى تقدمت بشكوى مباشرة للرئيس، وهو مشكورا كلف الأجهزة بإنجاز الأمر وحل أزمتى، وأنا داخل مطار عدن المطار كان مفتوح ليا لوحدى مخصوص.

إعادة العمال المصريين من ليبيا

فى بداية شهر يونيو من العام 2020 انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة ليبيين يقومون بإهانة مجموعة من العمال المصريين المقيمين، وعلى الفور كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المحتجزين، من خلال اتصالات مصرية - ليبية تم، على أثرها، إعادة المحتجزين وتأمين وصولهم للبلاد.

وأوضح خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه منذ اليوم الأول كان تكليف الرئيس بأن "كل الخيارات متاحة لعودة أبنائنا إلى مصر"، وأنه تم التنسيق لضبط المليشيا المتورطة فى هذا الحادث.

عودة المصريين العالقين بالخارج إلى وطنهم خلال كورونا

وعقب انتشار فيروس كورونا فى نهاية عام 2019، أعطى رئيس الجمهورية توجيهات عاجلة بإعادة المصريين العالقين فى الخارج، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات الخارجية والهجرة والصحة والطيران والتضامن والتعليم العالى، وذلك بهدف التباحث حول أفضل السبل لإعادة جميع المصريين العالقين فى الخارج وفق جدول زمنى محدد ومعايير واضحة.

ووضعت اللجنة المختصة خطة شاملة تتضمن التنسيق مع الدول الأخرى للسماح بتسيير طائرات لها لإعادتهم، على أن يكون هناك أولوية فى أسبقية عودة الحالات الإنسانية والطلاب ومنتهى العقود والإقامات، حيث تم إعادة أكثر من 20 ألف مواطن مصرى عالق في مختلف دول العالم.

الدفاع عن حقوق الطالبة مريم المقتولة فى بريطانيا

وفى عام 2018 قتلت الطالبة المصرية مريم على يد مجموعة من الفتيات فى مدينة نوتنجهام البريطانية بعد تعرضها للسحل وإصابتها بنزيف فى المخ والرئة.

تحركت كل من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، للحفاظ على حقوق الطالبة، وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية حينها أن القنصلية العامة المصرية فى لندن قامت فور علمها بالحادث بالتنسيق مع والد الطالبة، حيث أدلى والد الطالبة بكافة تفاصيل الحادث للقنصلية وتطورات الحالة الصحية لابنته قبل وفاتها.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن تحركات السفارة المصرية فى لندن شملت التواصل مع وزارة الخارجية البريطانية للتشديد على أهمية أن تتعامل سلطات الشرطة المحلية فى مدينة نوتنجهام بالجدية اللازمة مع واقعة الاعتداء الوحشى على الطالبة المصرية والقبض على المعتدين، خاصة أن الواقعة مسجلة على كاميرات إحدى الحافلات التى شهدت جزءا من وقائع الاعتداء عليها.

احتجاز صيادين فى قبرص

فى نهاية عام 2018 احتجزت قبرص الشمالية، التابعة لتركيا 5 صيادين مصريين، بزعم أن المركب دخلت المياه الإقليمية للشطر الشمالى من قبرص، وهى منطقة تحتلها تركيا عسكريا منذ 1974، وأعلنتها فى 1983 دولة مستقلة باسم "جمهورية قبرص الشمالية التركية".

على الفور تدخلت الخارجية المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية ونجحت فى الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين، وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن محكمة مقاطعة غرنة "كيرينيا" شمالى قبرص التركية، قد أصدرت حكما، بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، وأن الشركة القبرصية اليونانية مالكة السفينة قامت بدفع الغرامة.

تحرير 20 مصريا اختطفتهم الميلشيات المسلحة فى ليبيا

وفى عام 2016 عاد 20 مواطنا مصريا إلى البلاد بعد أن تم اختطافهم من جانب عدد من المليشيات المسلحة، حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه عملية تحرير المصريين، والتأكد من مغادرتهم ليبيا.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مطار القاهرة لاِستقبال العائدين إلى أرض الوطن بعد جهود متواصلة على مدار الفترة الماضية بين السلطات المصرية ونظيرتها الليبية لإطلاق سراحهم عقب احتجاز مسلحين لهم بالأراضى الليبية فى 31 ديسمبر 2015.

ووجَّه الرئيس التهنئة للمصريين العائدين من ليبيا ولأسرهم وذويهم، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتأمين أبنائها فى الداخل والخارج وصون حياتهم وحقوقهم.

حماية حقوق العمالة المصرية فى الخارج

كان على رأس اهتمام الدولة المصرية أيضا، العمالة المصرية فى الخارج، من حيث حمايتهم وتقديم كل سبل الدعم لهم، خصوصا فى ظل انتشار ظاهرة تسريح العمالة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اهتمام القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحقوق العمالة المصرية فى الخارج، وتأكيداته المستمرة أن كرامة العامل المصرى خط أحمر فى أى دولة بالعالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه.

ونوه الوزير إلى أن هناك متابعة لحظية لأوضاع المصريين بالخارج بهدف حل مشكلاتهم التى تواجههم فى أماكن عملهم دون تأخير، لافتا إلى أنه يوجه دائماً مكاتب التمثيل العمالى بالخارج بضرورة التنسيق مع أعضاء الجاليات المصرية بالخارج وتوطيد العلاقات معهم بهدف رعاية حقوق العمالة المصرية بحل كافة مشاكلهم وشكواهم.