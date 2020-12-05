إنفوجراف.. خدمات تسجيل المحامين عبر بوابة مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - وأتاحت البوابة، تسجيل خاص للمحامين للاستفادة من خدماتها مما يعمل على تسهيل إجراءات عملهم بالمحاكم وأفرع توثيق الشهر العقارى. وتقدم البوابة العديد من الخدمات التى تهم المحامين منها خدمات المحاكم وإقامة الدعاوى المدنية وكذلك خدمات التوثيق والشهر العقارى وتحرير التوكيلات بأنواعها.

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