صور: نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار متوسطة.. والمحافظة تعلن التأهب

جدة - نرمين السيد - ضربت الإسكندرية، اليوم السبت، أمطار متوسطة صاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط فى حركة الرياح، وذلك تزامنا مع اليوم الثانى لـ "نوة قاسم"، المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام.





ودفعت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء بنحو 180 سيارة شفط وفرق طوارئ بالشوارع، خاصة الأحياء الشعبية التى تعانى من مشكلات فى شبكة الصرف الصحى. وواصلت الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق، فيما قرر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالأجهزة التنفيذية لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ. ولم تؤثر الأمطار وحالة الطقس غير المستقر على حركة الملاحة البحرية، حيث قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يعمل بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاع أمواج البحر فى المعدلات التى تسمح بتحرك ورسو السفن بشكل آمن.

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