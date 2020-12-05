جامعة الأزهر تنعى زوجة شقيق الإمام الأكبر

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس؛ بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ في وفاة زوجة شقيق فضيلته الشيخ الطيب محمد الطيب، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، والعزاء ينتهي بتشييع الجنازة؛ نظرًا للظروف الحالية.

وتوفيت اليوم زوجة المرحوم الشيخ الطيب محمد الطيب، الشقيق الأصغر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

في سياق أخر ، نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، اليوم الدكتور طه الدسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، عضو هيئة كبار العلماء ، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد المجمع أن المفكر الإسلامي الدكتور طه حبيشي -رحمه الله- أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي في مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.

كما يتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.