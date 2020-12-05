بدء أعمال أول قمة أفريقية للتجارة الحرة عبر الإنترنت بمشاركة مصطفى مدبولي

بدأت منذ قليل أعمال أول قمة أفريقية افتراضية لاتفاقية التجارة الحرة وإسكات البنادق، حيث يحضر صباح اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمر القمة الأفريقية في الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة للاتفاقية الأفريقية للتجارة القارية الحرة في جوهانسبورج، جنوب أفريقيا، المرئية عبر المنصات الافتراضية على شبكة الإنترنت لظروف التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كوفيد ١٩، بمشاركة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي في القمة على مدى يومين.

وقد بدأت أعمال القمة بعزف نشيد الإتحاد الأفريقي ، أعقبه كلمة بيان رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ثم كلمةً رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي،موسى فكي محمد ، ثم كلمةً الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي ميني .

ويتضمن جدول أعمال أول قمة إفتراضية مرئية المنعقدة اليوم تقرير قائد ومناصر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر وبيانات من رؤساء الدول والحكومات، وتسليم الصكوك الخاصة ببدء التجارة إلى الدول الأعضاء والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي، من قبل رئيس المفوضية موسى فكي محمد ، والتعهدات بالدعم من الشركاء الاستراتيجيين، البروفيسور بنديكت أورام، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

فيما تضم أعمال القمة اليوم كلمة شكر من ممثل القطاع الخاص، الدكتورة أماني عصفور، الرئيسة المؤقتة لمجلس الأعمال الأفريقي ، وإعتماد المقرر بشأن بدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وإعتماد إعلان جوهانسبورج حول بدء التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وستشهد غدا القمة أيضا اجتماعات الدورة الإستثنائية الرابعةً عشر لإسكات البنادق لمدة يوم عبر وسائل المنصات الافتراضية.