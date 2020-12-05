جمل يقتحم استقبال مستشفى أوسيم بالجيزة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر اقتحام جمل مستشفى أوسيم في الجيزة.

وظهرت في مقطع الفيديو، حالة الذعر على المرضى، وانهالت التعليقات الساخرة، وكانت أبرزها كالتالى: "اللى حصل شيء مريب.. لا يمكن السكوت عن حاجة زى دى.. كان ممكن يأذي حد أو مريض".

فيما شهد مستشفى أوسيم العام بالجيزة، حالة من الطوارئ بعد أزمة دخول جمل المستشفى، وتخطيه البوابات الأولى للمستشفى، إلى أن دخل غرفة الاستقبال.

وتداول رواد الفيس بوك، أنباء عن الإدارة التى فتحت تحقيقًا في هذا الأمر لمعرفة حقيقة ما حدث، وستتم مراجعة الكاميرات، وتوقيع العقوبة على المخالفين، وبحسب المصادر فإن الإدارة عنفت الأمن القائم بتأمين على المستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لجمل يقتحم قسم الاستقبال بمستشفى أوسيم العام، والذي يظهر إحاطة عدد من الموظفين للجمل داخل المستشفى من دون تمكنهم من إخراجه.

ويظهر الفيديو سخرية عدد من الموظفين من اقتحام الجمل للمستشفى فيما يقوم آخرون بتصويره بالهواتف المحمولة.