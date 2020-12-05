هيئة الدواء: تدشين منصة إلكترونية هدفها توعية وتثقيف المواطنين بمخاطر الأدوية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة الدواء المصرية ، عن تدشين أولى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة ، وذلك من خلال إنشاء صفحة رسمية على موقع الفيس بوك. https://www.facebook.com/egyptiandrugauthority
وأعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن الهدف من إنشاء الصفحة هو نشر الوعي والتثقيف الدوائي لفئات المجتمع المختلفة، والتعريف بالطرق السليمة لتناول العقاقير الدوائية، والتعريف بالآثار العكسية المرتبطة بالتناول الخطأ للأدوية، والتوعية بمخاطر الأدوية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والأدوية التي يتم سحبها من السوق، ومجابهة الشائعات المرتبطة بإتاحة وتداول وفاعلية وأمان الدواء بمصر.
وأضاف المركز ، أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة الدواء على مد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع المصري من " مواطنين، صيادلة، نقابات، شركات دواء، وجميع شركاء منظومة صناعة الدواء المحلية"، ومواكبة المستجدات التقنية والرقمية، التي أصبحت ضرورة أساسية من مقتضيات التواصل الإعلامي الحديث بما يبرز مجهودات الدولة للارتقاء بصناعة الدواء ودفع عجلة التصدير والاستثمار الدوائي باعتبارها ركن اصيل من اركان الرعاية الصحية.
يذكر أن هيئة الدواء هي هيئة مستقلة تابعة لدولة رئيس مجلس الوزراء، أنشأت وفقا للقانون رقم 151 لعام 2019؛ إيمانا من الدولة بأهمية إنشاء جهة مستقلة مسؤولة عن صنع السياسات الدوائية، وتنظيم آليات تداول الدواء بمصر، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وتطوير الصناعة، وتأهيل السوق المصري لجذب المزيد من الاستثمار، وفتح المجال أمام تصدير المنتجات الدوائية المصرية للدول المجاورة.
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